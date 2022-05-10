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РФ не відводить техніку і військових від кордонів з деокупованими областями, – ДПСУ

Українські прикордонники вийшли на всі звільнені напрямки державної межі.

РФ не відводить техніку і військових від кордонів з деокупованими областями, – ДПСУ
Фото: Facebook/ДПСУ

Росія не відвела техніку та особовий склад від кордонів із деокупованими Сумською та Чернігівською областями.

Про це у Медіацентрі "Україна" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Водночас, за його словами, прикордонники не помічають утворення ударних груп ворога.

Росіяни також продовжують обстрілювати територію України з–за кордону та влаштовувати провокації.

"Розвертають техніку та наносять удари у свій бік, щоб звинуватити в цьому Україну та посилити напругу", – зазначив Андрій Демченко. 

Українські прикордонники вже вийшли на всі звільнені напрямки державної межі, однак патрулювання безпосередньо ділянок кордону поки не відбувається через заміновані території та постійні обстріли з боку росіян.

Нагадаємо, 5 травня окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області з гранатометів та мінометів.

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