​У Чорнобаївці працівники сільради відмовилися від співпраці з призначеною окупантами "адміністрацією"

Раніше російські військові взяли в полон голову громади Ігоря Дударя та його заступника.

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Працівники апарату Чорнобаївської сільської ради відмовилися співпрацювати з "адміністрацією", яку призначили російські окупанти.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської міської ради.

"Працівникам апарату Чорнобаївської сільської ради депутатом Чорнобаївської сільської ради Назарієм Ковальчуком був представлений призначений 05. 05. 2022 р. російським військовим керівництвом голова адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Турульов Юрій Валерійович. Працівники Чорнобаївської сільської ради, відмовилися від співпраці, залишили захоплене адміністративне приміщення, працюємо дистанційно", - проінформували в міськраді Херсона.

Нагадаємо, на початку травня російські загарбники взяли в полон голову Чорнобаївської громади (Херсонщина) Ігоря Дударя та його заступника.