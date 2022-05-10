В Ізюмі залишаються 14 тисяч мешканців без продуктів та ліків

Секретар Ізюмської міської ради Костянтин Петров заявив про те, що в місті Ізюм Харківської області лишаються 12-14 тисяч мешканців, яких немає змоги забезпечити продуктами і ліками.

Про це повідомляє "24 канал".

За його словами, в місті практично немає зв'язку. Якщо з початком бойових дій були місця, куди місцеві жителі могли виходити і телефонувати, то зараз – це складно. "Повністю відсутні комунальні послуги: електропостачання, газ, вода. Цього всього немає в місті", – розповів Петров.

Він розповів, що ситуація в Ізюмі залишається дуже складною, а гуманітарна ситуація в місті – критична.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих цивільних.