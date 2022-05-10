Україна намагається евакуювати захисників "Азовсталі" на безпечну територію, – заява Нацгвардії

Керівництво держави не може розголошувати інформацію про плани і дії в умовах воєнного стану.

Вибух на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з "Азовсталі" та працює над застосуванням процедури “екстракшн” щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

Про це йдеться у заяві Національної гвардії України.

На даний момент евакуації потребують "ОЗСП “Азов”, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

Евакуація – це вкрай складний процес, починаючи від встановлення режиму тиші і до необхідності розбирати завали, заявили в Нацгвардії. Більше інформації про дії та плани в умовах воєнного стану розголошувати немає змоги.

"Будемо продовжувати пошук рішень та робити все можливе для збереження життя військових і цивільних, для стримування ворога й належного виконання конституційного обов'язку із захисту держави", – йдеться у повідомленні.

Процедура "екстракшн" передбачає переміщення персоналу з території, що знаходиться під контролем супротивника, та доставки в безпечну зону.

Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив про те, що внаслідок обстрілів окупантами заводу "Азовсталь" вночі 10 травня є важко поранені.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи пресконференцію бійців "Азову", зауважив, що якби була хоча б одна можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом, вона була б використана керівництвом ЗСУ.