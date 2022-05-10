Унаслідок обстрілів окупантами Азовсталі є багато важко поранених

Унаслідок обстрілів окупантами заводу Азовсталь у Маріуполі є важко поранені.

Про це заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар розповів у коментарі “Українській правді”.

“Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація. Багато важких поранених. На деякий час ми втратили зв'язок з госпіталем”, – сказав він.

Зараз зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація.

“Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря”, – додав Паламар.

Нагадаємо, 9 травня окупанти здійснили на територію заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські військові, 34 літаковильоти.

Раніше голова Донецької ОВА повідомив, що на Азовсталі залишилося близько 100 цивільних.

Командир прикордонників на Азовсталі вчора заявив, що військові перебувають у надлюдських умовах, але продовжують боронити свій край.