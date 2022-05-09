Полковник Падитель запевнив: оборонці Маріуполя знають, що про них не забули.

Бійці Донецького прикордонного загону разом із побратимами продовжують тримати оборону на маріупольському заводі "Азовсталь" .

Про це у понеділок, 9 травня, повідомив начальник прикордонного загону полковник Валерій Падитель у відео, яке поширила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто героїв. Прикордонники Донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими із Збройних сил України, Нацгвардії, поліції продовжують виконувати свій обов’язок. Так, ми перебуваємо в дуже важких умовах, надлюдських… Водночас продовжуємо боронити свій край. І відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави. Знаємо, що про нас не забули. Щодня перебуваємо на зв’язку з керівництвом відомства (ДПСУ, – ред)", – розповів Валерій Падитель.

Начальник Донецького прикордонного загону заявив, що обов’язок оборонців "Азовсталі" – захистити державу, відновити її цілісність, "зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста в майбутньому пишалися".

"Хочу запевнити, що правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці, перемога буде за нами. Слава Україні”, – сказав полковник Падитель.

Учора бійці “Азову” під час пресконференції закликали політиків посилити зусилля щодо режиму припинення вогню та евакуації з “Азовсталі”.

В Офісі президента запевнили: якби була хоч одна можливість деблокувати Маріуполь, ЗСУ її б використали.