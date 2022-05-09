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Понад 800 населених пунктів залишається без світла, а 215 тисяч абонентів - без газу, - Міненерго

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 33 тисячам споживачам.

Понад 800 населених пунктів залишається без світла, а 215 тисяч абонентів - без газу, - Міненерго
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Станом на 9 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів (це понад 723 тисячі споживачів), без газопостачання - понад 215 тисяч абонентів.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

Найбільше знеструмлень у Донецькій області – 319,9 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 128,2 тисяч.

"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - повідомили в міністерстві.

У той же час фахівці працюють тим, аби відновити енергопостачання в домівки українців.

Так, за минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 33 тисячам споживачів.

"Зокрема, в Одеській області — 13,8 тисячам, Київській – 9,1 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячам, Херсонській – 800 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам", - йдеться на сайті Міненерго.

Газопостачання відновили більш ніж 1500 абонентам.

В міністерстві зазначають - у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або ж неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Нагадаємо, упродовж 2-8 травня вдалося відновити електропостачання до будинків 8405 родин Київщини.

На Одещині внаслідок російських обстрілів без світла залишилися шість населених пунктів.

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