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На відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків у Києві потрібно понад 70 млн євро, – мер

17 столичних будинків отримали значні руйнування.

На відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків у Києві потрібно понад 70 млн євро, – мер
Обстріл будинків у Києві.
Фото: EPA/UPG

Відновлення будинків у Києві, які були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку Росії, коштуватиме приблизно 70 млн євро. 

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону #UAразом заявив київський міський голова Віталій Кличко.

За даними столичного мера, в Києві пошкоджені 390 будівель, зокрема 222 багатоквартирних будинки. Міська влада визначила 20 будинків, де треба першочергово розпочинати відновлювані роботи. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро.

"Інші будинки фахівці ще обстежують, аби визначити ступінь пошкоджень. Сьогодні ми можемо сказати що 17 столичних будинків отримали значні пошкодження, і ми чекаємо на рекомендації експертів", – розказав Кличко.

У Києві пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні, 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

Нагадаємо, голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк говорив про те, що ймовірність нового наступу росіян на Київ завжди лишається. 

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