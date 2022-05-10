Українську землю є кому захищати, підтримайте небо, – Зеленський закликав Словаччину допомогти з авіацією

Якщо російських військових не зупинити зараз, під час війни в Україні, вони повторять свої звірства, вчинені в Бучі, Бородянці та інших містах, в усіх державах, до яких зможуть дотягнутися.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні до влади та народу Словаччини. Він подякував за всю допомогу, яку Словаччина надала Україні.

"Ваша рішучість доводить, що свобода без сили – просто марення, і не більше. Було би добре, якби інші держави навчилися цьому у вас", – зазначив він.

Президент підкреслив, що Росія пішла війною фактично проти всієї обʼєднаної Європи, лише почавши з України. Проти всіх, хто хоче самостійно обирати, в яких союзах бути. В одній тільки Київській області зафіксовані тисячі злочинів російських окупантів проти мирних людей – вбивства, катування, гвалтування і мародерства. Зафіксовано, що росіяни намагалися знищити все, що не тільки має звʼязок з українською національною ідеєю, а й просто культурою. Окупанти громили навіть школи.

"Ми в епіцентрі протистояння двох ідей. Європейської демократичної ідеї, що життя і свобода кожної людини мають значення, та жорстокої тиранічної ідеї, що має значення лише та людина, яка може підкоряти інших людей", – заявив президент.

Для зупинення Росії, на думку глави держави, є три аспекти.

"Перший і головний інструмент, щоб перемогти в цьому протистоянні – зброя. Українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина у вирішальний час надала те, що дійсно нам допомогло. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю, зокрема в питанні про авіацію, про літаки і гвинтокрили", – додав президент.

Зеленський підкреслив, що українську землю зараз є кому захищати, а в небі ми потребуємо більшої підтримки.

"Другий інструмент – санкції проти Росії. Разом із нашою армією, санкції створюють для європейської ідеї справді надійний захист. Зараз Європейський Союз погоджує вже шостий санкційний пакет проти РФ. І це потрібний пакет, включно з тими енергетичними обмеженнями, які передбачаються", – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна розуміє складність відмови від російської нафти від Словаччини. Однак він нагадав, як росіяни пропонували нам дешевий газ і вигідні умови. Ще не так давно Україна була одним із найбільших напрямків збуту для Газпрому, а в підсумку це призвело до того, що ми не просто залежали від газу РФ, а й від її російських політичних рішень. І будь-які спроби перейти хоча б на ринкові умови постачання завершувалися газовими війнами та кабальними умовами.

"Ми першими побачили, як Росія порушує угоди, коли вони просто перестають їй подобатися. Побачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поруч із собою. Російський Чорноморський флот був використаний при захопленні Криму. А зараз блокує море для нас і б'є ракетами по наших мирних містах. А газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент", – наголосив Зеленський.

Третім аспектом президент назвав майбутнє Європейського Союзу. Для ще більшого обʼєднання ЄС президент закликав просто зараз, в умовах війни, надати Україні реальну змогу прискорено рухатися у Європейський Союз.

Нагадаємо, Польща висловила готовність охороняти словацький повітряний простір, якщо країна перестане використовувати радянські винищувачі МіГ-29. На початку квітня Словаччина заявляла, що розгляне можливість надання Україні літаків для захисту від вторгнення російських сил. Але для цього їй потрібно організувати оборону свого повітряного простору. Словаччина після повномасштабного вторгнення Росії значно допомогла Україні з ППО, надавши свої С-300.