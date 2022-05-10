Штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область областю-побратимом

Вперше в історії штат США прийняв таке рішення.

Хмельницька область отримала нового побратима. Ним став штат США Міссісіпі.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

“Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час”, - написав Гамалій.

Він розповів, що на Хмельниччині посівна кампанія виконана на 83% - аграрії повністю завершили сівбу ранніх зернових культур, продовжується посів соняшника, кукурудзи на зерно, сої, картоплі та овочевих культур.

За сприятливої погоди усі посівні роботи в області планують завершити до 20 травня.

Як раніше повідомлялось, міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні.