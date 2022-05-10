Путін готується до тривалого конфлікту, сподіваючись, що рішучість США та ЄС ослабне, – директор Національної рохвідки США

Директор Управління оборонної розвідки Пентагону генерал Скотт Бер’є, заявив сенатському комітету, що поки жодна зі сторін не перемагає.

Президент Росії Путін готується до тривалого конфлікту, а його цілі виходять за межі Донбасу.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс на засіданні Комітету з питань збройних сил Сенату, повідомляє The New York Times.

«Ми оцінюємо, що президент Путін готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу», – сказала вона.

За словами Евріл Гейнс, цілі Росії у війні залишаються широкими, включають створення сухопутного коридору вздовж узбережжя Чорного моря України. При цьому, на її думку, Кремль спробує досягти бажаного, не вдаючись до масштабної мобілізації.

На думку директорки Національної розвідки США, російський президент переслідує довгострокову мету.

«Путін, швидше за все, також вважає, що Росія має більші можливості та готовність витримувати виклики, ніж його супротивники, – сказала Евріл Гейнс. – І він, ймовірно, розраховує, що рішучість США та ЄС ослабне, оскільки виникне дефіцит продовольства, а інфляція та ціни на енергоносії зростуть».

Вона також додала, що і Україна, і Росія вірять, що можуть досягти військового прогресу, а тому дипломатичне вирішення не видається можливим у короткостроковій перспективі.

«Реальність того, що Путін стикається з невідповідністю між амбіціями та поточними звичайними військовими можливостями Росії, ймовірно, означає, що в наступні кілька місяців ми будемо рухатися більш непередбачуваною та потенційно ескалаційною траєкторією», – припустила Евріл Гейнс.

У свою чергу директор Управління оборонної розвідки Пентагону генерал Скотт Бер’є заявив сенатському комітету, що поки жодна зі сторін не перемагає.

«Росіяни не перемагають, і українці не перемагають, і ми тут у певному глухому куті», – сказав генерал Бер’є.

При цьому він зазначив, що Україна має кращі можливості створити додаткові бойові спроможності, однак Росія може оголосити повномасштабну війну і вдатися до мобілізації.