Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб, до списку потрапив Мішустін

Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб.

Про це пише BBC.

У списку є 70 компаній та понад 130 осіб, зокрема прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв та родичі близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.

Токіо також запровадило експортні санкції щодо компаній оборонного сектора – концерну “Алмаз-Антей”, корпорації “Тактичне ракетне озброєння”, ВНДІ “Еталон” тощо.

Загалом у японські списки санкцій тепер входить понад 700 громадян Росії та Білорусі, а також понад 200 організацій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після зустрічі лідерів "Групи Семи" заявив про те, що його країна введе ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7.