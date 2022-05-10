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Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб, до списку потрапив Мішустін

Токіо також запровадило експортні санкції щодо компаній оборонного сектора

Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб, до списку потрапив Мішустін
Михаил Мишустин
Фото: nalog.ru

Японія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб.

Про це пише BBC.

У списку є 70 компаній та понад 130 осіб, зокрема прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв та родичі близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка.

Токіо також запровадило експортні санкції щодо компаній оборонного сектора – концерну “Алмаз-Антей”, корпорації “Тактичне ракетне озброєння”, ВНДІ “Еталон” тощо.

Загалом у японські списки санкцій тепер входить понад 700 громадян Росії та Білорусі, а також понад 200 організацій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після зустрічі лідерів "Групи Семи" заявив про те, що його країна введе ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7.

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