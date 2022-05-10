Німеччина готує кризовий план на випадок раптового припинення постачання газу з Росії, – Reuters

Серед обговорюваних варіантів – взяття під контроль енергокомпаній та додаткові кредити, які допоможуть упоратися зі зростанням цін.

Німецькі посадовці готуються на випадок раптового постачання газу з Росії та розробляють пакет заходів екстреної допомоги. Він може включати взяття під контроль критично важливих компаній, пише Reuters із посиланням на трьох джерел.

Заходи, які проводить Міністерство економіки, свідчать про підвищену готовність щодо постачань газу, який живить найбільшу економіку Європи та має вирішальне значення для виробництва авто, сталі та пластмас.

Торік на долю Росії припали 55% імпортованого до ФРН газу. Німеччина заявила про намір відмовитися від російського енергоресурсу, однак розраховує, що до середини 2024 року вона все ще буде значно від нього залежною.

Чи вирішить Москва раптово перекрити газ для Німеччини – неясно, однак знайомі з ситуацією джерела стверджують, що Берлін хотів би запобігти ескалації. ФРН побоюється, що РФ може в односторонньому порядку відмовитись від газового імпорту, тож хоче бути спроможною справитися з цим, якщо такий сценарій збудеться.

Серед опрацьовуваних інструментів – урядова допомога в наданні додатових кредитів та гарантій для підтримки енергокомпаній, щоб допомогти їм упоратися зі зростанням цін, а також взяття під опіку важливих компаній, як то нафтопереробні заводи. Минулого місяця Берлін ухвалив поправку до законодавства, яка дозволяє взяти енергокомпанії під контроль.

У Мінекономіки Німеччини на запит щодо коментування цих заходів відповіли, що останніми тижнями країна вжила "інтенсивних зусиль" щодо скорочення використання російської енергії.

За даними агентства, нині обговорюється, як можна використати на практиці дозвіл на урядовий контроль компаній, як то, наприклад, нафтопереробний завод РСК (Шведт), що належить "Роснефти". На його долю припадає більша частина залишку імпорту нафти з РФ до Німеччини, і він може зазнати втрат від нафтового емббарго.

Одне з джерел повідомило журналістам, що варіант націоналізації енергокомпаній розглядався, але його важливо зважити та обґрунтувати безпекою енергопостачань, а не покаранням Росії.

Також розглядається варіант купівлі Німеччиною долі в інших компанія. У 2018 році такого заходу вжили, коли державний банк KfW придбав 20% оператора енергомережі 50 Hertz, щоб відбити пропозицію щодо купівлі китайської державної мережі.

Остаточно урядовий пакет надзвичайних заходів ще не розроблено, а рішення про придбання міноритарних пакетів акцій компаній обговорюється.

Нагадаємо, в квітні Росія раптово припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, які відмовилися сплачувати газові рахунки в рублях.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відкинув вимогу Росії платити за російський газ у рублях. Крім того, міністри економіки країн G7 домовились не виконувати цю вимогу. Міністр економіки ФРН заявив, що ультиматум про рублі є одностороннім та явним порушенням чинних контрактів.