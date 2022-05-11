У Сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає Росію спонсором тероризму

Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея.

У Сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму. Співавтори документу – сенатори від обох партій, демократ Ричард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем, повідомляє Голос Америки.

У резолюції йдеться, що Сенат вважає дії уряду Росії за головування Володимира Путіна актами тероризму і закликає держсекретаря США визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

“Це визнання (країни-спонсора тероризму – ред.) буде важливим в американському законодавстві. Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою її (Росію) треба асоціювати. Це тоталітарні режими, І вони не несуть добра”, – заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

“Упродовж 20 років він (Путін – ред.) уникав відповідальності за вбивства. То ж зараз прийшов час визнати його тим (терміном), що відповідає його діям. Він – терорист. І Росія – в руках держави-терориста, якою управляє Путін”, – заявив сенатор Ліндсі Грем.

В інтерв’ю LB.ua посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова наголосила на важливості того, щоб Конгрес США визнав воєнні злочини Росії на території України геноцидом. Верховна Рада звернулася до колег у всьому світі з відповідним закликом.

Раніше палата громад парламенту Канади одноголосно підтримала постанову щодо визнання дій РФ в Україні геноцидом.