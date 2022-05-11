Битва за Зміїний триває, – британська розвідка

Військова розвідка Великої Британії чергове коротеньке зведення повністю присвятила українському острову Зміїний у північно-східному розі Чорного моря.

За даними британських розвідників, Росія намагається поповнити гарнізон острова та його запаси, але українці зуміли завдати з "байрактарів" точних ударів по системах ППО на острові та кораблях, які везли поповнення.

Британці вважають, що ці кораблі підтримки стали вразливішими після потоплення біля острова крейсера "Москва" та відходу інших бойових кораблів Росії далі на південь.

"Якщо ж Росія все ж таки зможе закріпитися на острові і розмістити там засоби ППО та крилаті ракети, то вона твердо контролюватиме північно-східну частину Чорного моря", – зазначають британські військові.

Як повідомляли, від початку повномасштабної війни українські військові знищили шість російських катерів "Раптор".