"Байрактар" знищив гелікоптер окупантів на острові Зміїний

На землі поблизу вертольота перебувало кілька окупантів.

Українські військові за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили російський гвинтокрил на острові Зміїний.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

На відеозапису, що опублікували українські воїни видно, що на землі поблизу вертольота перебувало кілька окупантів.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря. Вперед - до Перемоги!", - написали у командуванні.

Нагадаємо, що 7 травня в акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".

6 травня ЗМІ повідомили, що біля острова Зміїний у Чорному морі загорівся російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник".

Також 2 травня біля острова Зміїний було знищено два російські катери.