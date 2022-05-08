"Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!" – Залужний опублікував відео до Дня памʼяті та примирення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував ролик до Дня памʼяті та примирення. Він зазначив, що гасло "Ніколи знову" не справдилося, адже в центрі Європи – знову кривава та підступна війна.

"Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України – перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм!" – написав він.

В лавах союзної армії в 1939-1945 роках з нацизмом боролися близько 7 млн українців.

Нагадаємо, що цьогоріч через розвʼязану Росією війну в Україні не буде масових заходів з нагоди Дня памʼяті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

Українців закликають особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги в ці дні, адже загроза ракетних ударів є надзвичайно високою. Вчора ворог уже завдав удару ракетами по Одесі та області.