Унаслідок авіаудару по школі на Луганщині попередньо загинули ще 60 людей, – Гайдай

Знайдено тіла тільки двох загиблих, але шість десятків мирних мешканців опинилися під завалами.

Унаслідок учорашнього авіаудару по школі в Білогірівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей, які лишаються під уламками.

Рятувальники евакуювали вчора 30 людей, зокрема семеро поранених. Також знайдені тіла двох загиблих. Від цієї атаки пожежа виникла в будівлі самої школи та в будинку культури, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства «руського миру»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", – заявив він.

Привілля вчора було обстріляне з "Градів" та "Ураганів". Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їхня 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалося, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин, і саме в цей час ворог вдарив по місту.

"Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб", – додав також Гайдай.

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.

Сьогодні з Покровська до Львова вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд о 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Нагадаємо, в школі в Білогірівці, куди вдарив ворог, від обстрілів ховалося майже все село. Раніше ще було сховище в будівлі клубу, але армія РФ зруйнувала і його. Білогорівка розташована неподалік Лисичанська. Росіяни намагаються там здійснити прорив.