Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок авіаудару по школі на Луганщині попередньо загинули ще 60 людей, – Гайдай

Знайдено тіла тільки двох загиблих, але шість десятків мирних мешканців опинилися під завалами. 

Унаслідок авіаудару по школі на Луганщині попередньо загинули ще 60 людей, – Гайдай
Обстріл Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Унаслідок учорашнього авіаудару по школі в Білогірівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей, які лишаються під уламками.

Рятувальники евакуювали вчора 30 людей, зокрема семеро поранених. Також знайдені тіла двох загиблих. Від цієї атаки пожежа виникла в будівлі самої школи та в будинку культури, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства «руського миру»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", – заявив він.

Привілля вчора було обстріляне з "Градів" та "Ураганів". Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їхня 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалося, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин, і саме в цей час ворог вдарив по місту.

"Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб", – додав також Гайдай. 

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.

Сьогодні з Покровська до Львова вирушить безкоштовний евакуаційний поїзд о 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Нагадаємо, в школі в Білогірівці, куди вдарив ворог, від обстрілів ховалося майже все село. Раніше ще було сховище в будівлі клубу, але армія РФ зруйнувала і його. Білогорівка розташована неподалік Лисичанська. Росіяни намагаються там здійснити прорив. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також