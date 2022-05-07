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Підприємці з окупованих територій Херсонщини мусять отримувати від росіян "тимчасовий дозвіл" на роботу, - розвідка

В разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог окупантів, керівництво і персонал підприємств буде змінено - нових власників і співробітників визначать окупаційні адміністрації.

Підприємці з окупованих територій Херсонщини мусять отримувати від росіян "тимчасовий дозвіл" на роботу, - розвідка
Фото: t.me/denisovaombudsman

Окупанти змушують підприємців Херсонщини отримувати "тимчасові дозволи" на роботу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції. Їхня мета – примус керівництва та персоналу до співпраці. Група осіб (до 10 чоловіків) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів комерційних компаній та в ультимативній формі вимагає продовження виробництва продукції", - розповіли в розвідці.

Щоб продовжувати роботу, підприємства мають "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від окупантів. Питання постачання сировини та збуту продукції керівники фірм зобов'язані вирішувати через місцеву комендатуру.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

"Власники та працівники підприємств попереджені, що в разі припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомляло, що український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за правилами Росії.

На Херсонщині росіяни запустили в обіг фальшиві рублі.

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