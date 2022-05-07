"Азов" спростував фейк РФ про вихід бійців полку до російських військових з білим прапором

Бійці полку "Азов" спростували фейк про нібито їхню "капітуляцію" з білим прапором.
Про це йдеться в повідомленні полку "Азов" у Telegram.
"Для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу: для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що ця процедура проводиться вже вчетверте", − наголосили в "Азові".
Нагадаємо, триває евакуація мирного населення з Маріуполя. 5 травня з міста та Азовсталі вдалося евакуювати гуманітарним коридором майже 500 цивільних, 4 травня вдалося вивезти 344 людей.