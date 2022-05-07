"Азов" спростував фейк РФ про вихід бійців полку до російських військових з білим прапором

У соцмережах з’явилася інформація, що нібито "азовці" вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.

Бійці полку "Азов" спростували фейк про нібито їхню "капітуляцію" з білим прапором.

Про це йдеться в повідомленні полку "Азов" у Telegram.

"Для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу: для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що ця процедура проводиться вже вчетверте", − наголосили в "Азові".

Нагадаємо, триває евакуація мирного населення з Маріуполя. 5 травня з міста та Азовсталі вдалося евакуювати гуманітарним коридором майже 500 цивільних, 4 травня вдалося вивезти 344 людей.

Учора з Маріуполя вивезли 373 людей.