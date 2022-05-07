Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова ППО для Києва, - Кличко

Мер наголосив, що окупантам не дозволять здійснити повторний наступ на столицю.

Міський голова Києва Віталій Кличко натякнув, що незабаром у столиці розмістять більш сучасні системи протиповітряної оборони.

Про це Кличко заявив в інтерв’ю "Радіо НВ".

"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетні обстріли. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - сказав мер.

Кличко наголосив, що мотивація та плани військового керівництва Києва не дозволять російським окупантам здійснити повторний наступ успішно.

Також Кличко наголосив, що хоча загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.

8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання міста.