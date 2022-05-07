РФ незаконно мобілізує кримчан до лав російської армії на війну проти України

Мобілізовані чоловіки, які є українськими громадянами, будуть змушені воювати проти України.

В Криму примусово мобілізують чоловіків на війну з Україною

В незаконно окупованому Криму триває 15 призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією.

Про це повідомила в Telegram омбудсмен Людмила Денісова.

Вона нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які опинились під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її збройних чи допоміжних силах.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з вимогою врахувати цей факт порушення РФ прав людини в Україні", − наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, в кінці березня Денісова говорила про те, що кримчани активно отримують повістки у воєнкомати, і чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через Росію, оскільки дорога на материкову частину України закрита.

Правозахисники пояснили, що робити жителям Криму та ОРДЛО, якщо їх "мобілізували" російські окупанти.