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ППО збила ракету росіян над Полтавщиною

7 травня також був удар по Карлівці.

ППО збила ракету росіян над Полтавщиною
Фото: defence-ua.com

Сили української протиповітряної оборони збили ракету окупантів над Полтавською областю.

Про це написав у Телеграм керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!", - написав Лунін.

Лунін нагадав, що 7 травня був удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

Нагадаємо, що вдень 7 травня війська РФ, застосовуючи стратегічну авіацію, завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області.

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