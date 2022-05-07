ППО збила ракету росіян над Полтавщиною

7 травня також був удар по Карлівці.

Сили української протиповітряної оборони збили ракету окупантів над Полтавською областю.

Про це написав у Телеграм керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!", - написав Лунін.

Лунін нагадав, що 7 травня був удар по інфраструктурі в Карлівці. Постраждалих немає, пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік.

Нагадаємо, що вдень 7 травня війська РФ, застосовуючи стратегічну авіацію, завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області.