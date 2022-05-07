Понад 16 тис. українців зникли безвісти за час війни, − омбудсмен

З 24 лютого на телефон "гарячої лінії" уповноваженого ВР з прав людини надійшло понад 16,6 тис. звернень щодо пошуку зниклих безвісти українців.

Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова.

Дані про зниклих безвісти Людмила Денісова передала комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, яка перебуває в Україні з чотириденним візитом.

Український омбудсмен планує разом із представниками Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти застосувати спільний механізм з їх пошуку. За словами Людмили Денісової, Дуня Міятович привітала таку співпрацю і додала, що завдяки їй можна буде досягти реальних результатів.

Комісар РЄ з прав людини також зазначила, що своєю присутністю в Україні вона показує солідарність ЄС з народом нашої держави. Міятович відвідала звільнені від російських військ міста у Київській області.

За результатами чотириденної робочої поїздки до України Дуня Міятович планує виступити з доповіддю на Комітеті міністрів Ради Європи та доповісти про побачене в Україні.

Раніше заступниця міністра МВС України Мері Акопян говорила про те, що за два місяці повномасштабного вторгнення до правоохоронних органів України надійшло понад 7 тис. заяв про зникнення людей.