В Криму примусово мобілізують чоловіків на війну з Україною - вони тікають з півострова, - Денісова

У тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії", - розповіла омбудсмен.

Вона зазначила, що кримчани активно отримують повістки, і чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через Росію, оскільки дорога на материкову частину України закрита.

"Серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їхніх рідних", - відзначила Денисова.

Вона звернулася до світової спільності з закликом відреагувати на цей факт для посилення санаційного тиску на РФ.

"Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - резюмувала омбусмен.

Нагадаємо, в ОРДЛО окупаційна влада підняла вік осіб, що підлягають мобілізації, до 65 років з метою збільшення кількості потенційних “призовників”. Купантів-відказників залякують репресіями проти їхніх родичів.