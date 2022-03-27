Київ з 28 березня відновлює роботу шкіл в онлайн-форматі

Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка.

Педагогічні колективи столиці готові почати освітній процес у дистанційному режимі з 28 березня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба мерії.

«З понеділка заклади освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Ми приймали це рішення, спираючись на думку фахівців, в першу чергу психологів. Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей. Викладачі отримали чіткий сигнал – навчання в даних умовах має бути без негативних оцінок або об’ємних домашніх завдань», – зауважив Мондриївський.

Також заступник голови КМДА нагадав, що місто має достатній досвід та потужну базу для організації дистанційного навчання.

«Київ має досвід проведення такого навчання ще з часів карантинних обмежень. Напередодні педагогічні колективи вже розпочали навчальні, психологічні консультації з дітьми. Задля цього директори закладів освіти отримали чітку інструкцію, які платформи можна використовувати та яка мета залучення учнів» – зазначив він.

Нагадаємо, що 27 березня у КМДА заявили, що у столиці стало більше працюючих магазинів, СТО, перукарень.

Також у Києві з 28 березня відновлюють роботу центри надання адміністративних послуг.