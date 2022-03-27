Евакуаційна колона виїхала із Запоріжжя до Бердянська, щоб продовжити вивезення мирного населення Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

15 автобусів у супроводі працівників ДСНС та поліції вирушили до Бердянська.

"На сьогоднішній день вже евакуйовано із Маріуполя до Запоріжжя понад 71 тисячу людей. Всім маріупольцям, що прибули, надана необхідна допомога – від продуктів харчування до розселення. Дякуємо Запорізької обласній і міській адміністраціям та усім організаторам, які допомагають рятувати людей. І особиста подяка водіям автобусів!", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що 27 березня погоджено 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Зокрема у Донецькій області погоджено виїзд з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті, а також централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ.

А 26 березня гуманітарними коридорами змогли виїхати більш ніж 5 тисяч українців.