На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори - з Маріуполя і Рубіжного

Виїжджати можна власним автотранспортом і евакуаційними автобусами.

На 27 березня 2 погоджено 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема у Донецькій області погоджено виїзд з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті, а також централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ.

Місце зборів – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу

15 автобусів зараз відправляється з міста Запоріжжя за маршрутом.

“Час їхнього прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блок постів окупантів. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям”, - зазначила Верещук.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

У Луганській області евакуація проходитиме з міста Рубіжне до міста Бахмут по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

Також намагатимуться забрати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

“Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами. Чуємо всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і пропустили гуманітарний конвой”, - резюмувала Верещук.

Нагадаємо, вчора гуманітарними коридорами змогли виїхати більш ніж 5 тисяч українців.