Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаСуспільствоВійна

На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори - з Маріуполя і Рубіжного

Виїжджати можна власним автотранспортом і евакуаційними автобусами.

На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори - з Маріуполя і Рубіжного
Фото: скрин відео

На 27 березня 2 погоджено 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема у Донецькій області погоджено виїзд з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті, а також централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ. 

Місце зборів – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу

15 автобусів зараз відправляється з міста Запоріжжя за маршрутом.

“Час їхнього прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блок постів окупантів. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям”, - зазначила Верещук.

Контакти гуманітарних штабів:

  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:

  • (095)220-41-11
  • (067)220-41-12
  • 0800-503-508

 У Луганській області евакуація проходитиме з міста Рубіжне до міста Бахмут по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

Також намагатимуться забрати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

“Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами. Чуємо всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і пропустили гуманітарний конвой”, - резюмувала Верещук.

Нагадаємо, вчора гуманітарними коридорами змогли виїхати більш ніж 5 тисяч українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також