На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори - з Маріуполя і Рубіжного

На 27 березня 2 погоджено 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Зокрема у Донецькій області погоджено виїзд з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті, а також централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ.
Місце зборів – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу
15 автобусів зараз відправляється з міста Запоріжжя за маршрутом.
“Час їхнього прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блок постів окупантів. Нагадую, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям”, - зазначила Верещук.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529.
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:
- (095)220-41-11
- (067)220-41-12
- 0800-503-508
У Луганській області евакуація проходитиме з міста Рубіжне до міста Бахмут по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов’янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.
Також намагатимуться забрати людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.
“Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами. Чуємо всі ваші звернення. Робимо все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і пропустили гуманітарний конвой”, - резюмувала Верещук.
Нагадаємо, вчора гуманітарними коридорами змогли виїхати більш ніж 5 тисяч українців.