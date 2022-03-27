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Російський солдат переїхав танком свого командира

Західні посадовці вважають, що його намагались убити через великі людські втрати бригади.

Російський солдат переїхав танком свого командира
Фото: Pravda Gerashchenko

Російського полковника вбили підлеглі, що підтверджують західні офіційні особи. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Полковник, командир 37 мотострілецької бригади, потрапив під бронетехніку й отримав важкі поранення обох ніг. "Ми вважаємо, що командира бригади було вбито своїми солдатами внаслідок масштабних втрат, завданих його бригаді", - сказав один посадовець.

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва. 

За словами Цимбалюка, він обрав момент під час бою і переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Згодом стало відомо, що командир помер.

Йдеться про БТГр мотострілецької бригади, яка базується у військовій частині 69647 (Бурятія). Дві БТГр з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому Медведєва було нагороджено орденом мужності.

Західний чиновник також підтвердив українські повідомлення про те, що генерал-лейтенант, командувач 49 загальновійськової армії, загинув у бою, що зробило його сьомим російським генералом, який загинув у бою з початку вторгнення.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович раніше повідомив про смерть генерал-лейтенанта Якова Рязанцева і зазначив, що його вбили на аеродромі Чорнобаївки, де російські війська неодноразово зазнавали втрат.

Нагадаємо, станом на 26 березня російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків

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