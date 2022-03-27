Російський солдат переїхав танком свого командира

Західні посадовці вважають, що його намагались убити через великі людські втрати бригади.

Російського полковника вбили підлеглі, що підтверджують західні офіційні особи. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Полковник, командир 37 мотострілецької бригади, потрапив під бронетехніку й отримав важкі поранення обох ніг. "Ми вважаємо, що командира бригади було вбито своїми солдатами внаслідок масштабних втрат, завданих його бригаді", - сказав один посадовець.

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що військовослужбовець танкового батальйону 37 ОМСБр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Юрія Медведєва.

За словами Цимбалюка, він обрав момент під час бою і переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги. Згодом стало відомо, що командир помер.

Йдеться про БТГр мотострілецької бригади, яка базується у військовій частині 69647 (Бурятія). Дві БТГр з більш ніж 1500 військовослужбовців втратили близько 50% особового складу, дуже багато солдатів отримали поранення різного ступеня тяжкості. При цьому Медведєва було нагороджено орденом мужності.

Західний чиновник також підтвердив українські повідомлення про те, що генерал-лейтенант, командувач 49 загальновійськової армії, загинув у бою, що зробило його сьомим російським генералом, який загинув у бою з початку вторгнення.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович раніше повідомив про смерть генерал-лейтенанта Якова Рязанцева і зазначив, що його вбили на аеродромі Чорнобаївки, де російські війська неодноразово зазнавали втрат.

Нагадаємо, станом на 26 березня російські окупанти втратили близько 16,5 тис. особового складу, 575 танків та 117 літаків