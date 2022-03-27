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ППО збили в небі над Волинню три ракети, випущені з території Білорусі

Всього було запущено чотири ракети.

ППО збили в небі над Волинню три ракети, випущені з території Білорусі
Архівне фото
Фото: facebook/borzov.s.s

Українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Волинню три російські ракети.

Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом",-  наисав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Погуляйко уточнив, що близько 21:00 було чути вибухи через те, що з повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл чотирма ракетами.

Три ракети з чотирьох були збиті у небі.

Нагадаємо, 11 березня в результаті ракетного удару по Луцьку загинуло четверо людей, ще шістьох поранено. Зазначалося, що чотири крилаті ракети, які  влучили у військовий аеропорт, ймовірно, прилетіли з Чорного моря.

Генштаб також оцінює загрозу наступу російських окупантів із Білорусі на Волинському напрямку як високу.

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