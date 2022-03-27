Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних партерів не зволікати з рішеннями щодо допомоги Україні озброєннями, а також переглянути пріоритети в поставках.

Про це він заявив у своєму зверненні у суботу увечері.

«Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є в наших партнерів. Що в них просто припадає пилом, – сказав він – Зрештою, це все для свободи не тільки в Україні – для свободи у Європі. Бо для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи».

За словами президента, країни Європи можуть стати жертвами агресії тільки тому, що «залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО».

«Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день, – зазначив Володимир Зеленський. – Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?».

Президент Зеленський також розповів про переговори міністрів закордонних справ та оборони з їх колегами зі Сполучених Штатів.

«Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках, – заявив Володимир Зеленський. – А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків».

8 березня уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні. Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною, хоч перед тим речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують проти передачі літаків Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, рішення США відмовити Україні в передачі польських винищувачів МіГ-29 ухвалив особисто президент Байден, який наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.