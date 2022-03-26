Президент Володимир Зеленський висловив підтримку українцям, які продовжують чинити спротив російським окупантам.

"Вільний народе вільної країни! Вільний Славутиче, який загарбникам не підкорити! Сьогодні ми були всі разом із тобою, на твоїх вулицях. У твоєму протесті. І всі разом говорили окупантам одне: "Ідіть додому, поки ще можете ходити". Російські загарбники увійшли в Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави, як і на сході нашої країни", - заявив він у відеозверненні.

Президент зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільни і незалежно - "заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій".

"Кожан день боротьби за нашу державу, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти зайшли... Поки що!... доводять, що Україна - це сповнена життям держава, яка має історичне коріння і моральну основу на всій своїй території. Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення і підключення "камлання" московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які в Росії скоро прийматимуть на вагу а не за номіналом", - сказав Зеленський.

"Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити нібито проросійську владу. Відповідь російським військам буде тільки одна - ненависть і презирство!", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден засудив військове вторгнення Володимира Путіна в Україну, заявивши, що президент Росії не повинен зберегти владу.

Після зустрічі з українськими біженцями в Польщі президент США назвав Путіна «різником». Раніше Байден назвав президента РФ «воєнним злочинцем», а також «диктатором-вбивцею, чистим головорізом, який веде аморальну війну проти народу України».