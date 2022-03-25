Байден про Маріуполь: Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів

Президент США зустрівся у Польщі з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Президент США Джо Байден вважає президент РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем і закликає зосередити зусилля цивілізованого світу на тому, щоб зупинити його і допомогти Україні.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям, передає Укрінформ.

За словами Байдена, Захід об’єднався у питанні санкцій проти Росії, що могло бути "певною несподіванкою" для цієї країни. Щодо РФ уже накладено "найжорсткіші у світовій історії" санкції, наголосив президент США.

Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема майже 2 мільйони дітей виїхали з країни.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", – сказав Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.

"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", – наголосив президент США.

Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".

25 березня Байден розпочав дводенний візит до Польщі. Сьогодні він перебуватиме у Жешуві, а в суботу – у Варшаві.

Нагадаємо, сьогодні літак з президентом Польщі Анджеєм Дудою повернувся до Варшави, де здійснив аварійну посадку. Дуда летів до Жешува, де мав зустрітися з президентом США.