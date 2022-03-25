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ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині

В районі Тростянця вкотре розбили техніку окупантів.

ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Один із підрозділів 93 бригади "Холодний Яр" повідомив про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині в районі Тростянця.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "Холодного Яру".

Українські військові тут укотре знищили NLAW-ом російську техніку - танк Т-80.

"Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", - зауважили бійці.

Нагадаємо, 24 березня під час десятої за рахунком вогневої атаки на стратегічний аеродром смт Чорнобаївка (Херсонська область) ЗСУ знищили командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Резанцева.

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