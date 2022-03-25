На спецрахунку для потреб армії залишився лише 21 млн грн, – НБУ

Станом на 25 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить майже 21 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що НБУ переказав на потреби військових майже 13 млрд грн, найбільше – для Міноборони (9,4 млрд грн). Також 1,6 млрд грн отримала Нацполіція, 980 млн грн – Державна прикордонна служба, 950 млн грн – Національна гвардія.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було переказано близько 13 млрд грн у еквіваленті. Зокрема, близько 3,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та інших країн світу. Решта – від громадян та підприємств в Україні.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Мінсоцполітики, на ньому залишилося понад 307 млн грн. З них 156 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги Українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces