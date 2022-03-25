ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ГоловнаЕкономікаДержава

В Луганській області поступово відновлюється робота "Укрпошти"

Люди зможуть отримати пенсії.

В Луганській області поступово відновлюється робота "Укрпошти"

В Луганській області відновлює роботу «Укрпошта», що дозволяє сплачувати пенсії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта», - повідомив він.

За словами Вадима Шестопалова, керівника Донецької дирекції АТ «Укрпошта», яка наразі обслуговує одночасно дві області, пересувні відділення поштового зв'язку надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки.

За його словами, 335 людей похилого віку отримали довгоочікувані пенсії. Крім того, місцевим мешканцям привезли сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також