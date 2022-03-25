В Луганській області поступово відновлюється робота "Укрпошти"

В Луганській області відновлює роботу «Укрпошта», що дозволяє сплачувати пенсії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта», - повідомив він.

За словами Вадима Шестопалова, керівника Донецької дирекції АТ «Укрпошта», яка наразі обслуговує одночасно дві області, пересувні відділення поштового зв'язку надали послуги мешканцям Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки.

За його словами, 335 людей похилого віку отримали довгоочікувані пенсії. Крім того, місцевим мешканцям привезли сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби.