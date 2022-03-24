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На Вінниччині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив на 24 млн грн

Допомога аграріям на посівну

На Вінниччині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив на 24 млн грн
Фото: 112.ua

Співробітники Бюоро економічної безпеки (БЕБ), які залучені до складу робочої групи на території Вінницької області вже передали до військово-цивільні адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації дані щодо вагонів з мінеральними добривами, що належать підприємствам країни-окупанта та перебувають на декількох залізничних станціях цього регіону.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

"Наразі встановлено, що на декількох залізничних станціях області перебуває 21 вагон з мінеральними добривами, які належать підприємствам росії. Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей - понад 1400 т. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн", - сказано у повыдомленні.

Крім того, виявлено 6 вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з рф. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, здійснюється оцінка ТМЦ.

Заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власниками якого є російська федерація, з метою його подальшої націоналізації тривають.

Так, нещодавно за результатами заходів у Закарпатській та Івано-Франківській областях БЕБ ініціювало націоналізацію майна російської федерації на 1,16 млн доларів США.

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