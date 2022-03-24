Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Сумщини загинула людина, є постраждалі (оновлено)

В Охтирці ракети окупантів влучили в багатоповерхівки.

Унаслідок обстрілу Сумщини загинула людина, є постраждалі (оновлено)
Фото: sumy.today

Через нічні обстріли окупантів Сумської області загинули і постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова Сумської області Дмитро Живицький.

“Ніч пройшла відносно спокійно на території області, крім Охтирського району”, – йдеться в повідомленні.

Живицький зазначив, що Тростянецька громада є гарячою точкою вже котру добу. 

“Також вночі ворожа російська армія ракетними ударами обстріляла Охтирку. Потрапляння у житловий сектор, багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі цивільні люди”, – додав голова ОДА.

Оновлення. В Охтирці з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини. Про це повідомили у ДСНС.

В інших населених пунктах Охтирщини по яких ворог наносив авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу РФ з важкої артилерії приватних будинків у Тростянці загинули троє пенсіонерів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також