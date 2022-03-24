Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія різко збільшила кількість обстрілів Чернігова

"Москальська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіа обстріли".

Російська армія різко збільшила кількість обстрілів Чернігова
Фото: ДСНС

Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів Чернігова.

Про це йдеться у зведенні від голів ОДА.

“Особливо інтенсивно з вечора”, – йдеться у повідомленні.

“Як пройшла ніч. По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову москальська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіа обстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний”, – зазначив у своєму Телеграм-каналі голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, уЧернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також