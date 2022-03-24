Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів Чернігова.

Про це йдеться у зведенні від голів ОДА.

“Особливо інтенсивно з вечора”, – йдеться у повідомленні.

“Як пройшла ніч. По області в цілому ситуація контрольована там, де може бути контрольована; і незрозуміла там, де зараз нема доступу. По Чернігову москальська мразота гатила всю ніч: артобстріли, авіа обстріли. Чернігову знов дісталося, прилітало, але Чернігів незламний”, – зазначив у своєму Телеграм-каналі голова Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, уЧернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом.