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80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та тероборони, – міський голова

У місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та тероборони, – міський голова
Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин
Фото: Олександр Маркушин/Facebook

80% Ірпеня неподалік Києва контролюють підрозділи української армії та територіальної оборони. Проте в місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

Про ситуацію в місті міський голова Олександр Маркушин розповів в ефірі телемарафону  "UA Разом", передає ТСН.

"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", – сказав він.

Увечері напередодні міський голова Ірпеня повідомив, що окупанти знищили його будинок. За словами Маркушина, він дивом залишився живим – зранку пішов на завдання.

"Вони почали бомбити мій будинок, він згорів дотла. Це відбулося приблизно за годину, як я виїхав. Отака ситуація. Значить, я ще потрібен тут", – зазначив Олександр Маркушин.

Відповідаючи на запитання ведучих, скільки разів окупанти пропонували йому здати місто, очільник Ірпеня зауважив, що з ним домовитися неможливо. 

"Вони мені написали есемеску, я про це сповістив у фейсбуці. Зі мною домовитися неможливо, у мене є моє місто, моя країна, мій президент, і ми за своє будемо воювати, жодного метра не віддамо", – підкреслив він.

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