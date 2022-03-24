Війська РФ влаштують у Херсоні "великий терор", щоб придушити протести, - The Times

РФ планує влаштувати в Херсоні "великий терор", щоб придушити протести місцевих жителів. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела у ФСБ.

Є ймовірність, що протестувальників можуть викрадати і вивозити в Росію.

У листі, написаному, ймовірно, співробітником служби внутрішньої безпеки Росії, зазначено, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з протестувальниками в українському місті, де люди щодня виходять на вулиці і проганяють окупантів з Херсона. У ФСБ заявляють, що якби їм вдалося виявити лідерів руху протестів, то цих людей уже ліквідували б. Протестувальників рятує те, що російські спецслужби не знають, кого саме їм треба схопити.

"Великий терор" буде спрямований на зменшення протестів за допомогою "надзвичайно суворих методів розгону", включаючи "важкі поранення" деяких мітингувальників.

Зі свого боку в оперативній інформації Генштабу ЗСУ за минулу добу також згадуються жорсткі дії окупантів щодо мирного населення Херсона. "На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, проукраїнські мітинги в окупованому Херсоні відбуваються практично щодня. Окупанти закидують мирних мітингувальників світлошумовими гранатами та застосовують проти них сльозогінний газ.