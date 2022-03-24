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Втрати ворога наближаються до 16 тис. живої сили, знищено понад 280 повітряних цілей РФ, – Генштаб

У Бердянську ЗСУ знищили російський десантний корабель.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 15800 осіб,
  • танків – 530 од.,
  • бойових броньованих машин – 1597 од.,
  • артилерійських систем – 280 од.,
  • РСЗВ – 82 од.,
  • засоби ППО – 47 од.,
  • літаків – 108 од.,
  • гелікоптерів – 124 од.,
  • автомобільної техніки – 1033 од.,
  • кораблі/катери – 4 од.,
  • цистерн з ПММ – 72 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50,
  • спеціальна техніка – 16.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України
Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України
Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights
Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights
Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

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