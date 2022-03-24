Втрати ворога наближаються до 16 тис. живої сили, знищено понад 280 повітряних цілей РФ, – Генштаб

У Бердянську ЗСУ знищили російський десантний корабель.

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Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 15800 осіб,

танків – 530 од.,

бойових броньованих машин – 1597 од.,

артилерійських систем – 280 од.,

РСЗВ – 82 од.,

засоби ППО – 47 од.,

літаків – 108 од.,

гелікоптерів – 124 од.,

автомобільної техніки – 1033 од.,

кораблі/катери – 4 од.,

цистерн з ПММ – 72 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50,

спеціальна техніка – 16.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Сухопутні війська ЗСУ Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України Фото: Facebook/Сухопутні війська ЗС України Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.