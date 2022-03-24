Втрати ворога наближаються до 16 тис. живої сили, знищено понад 280 повітряних цілей РФ, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 15800 осіб,
- танків – 530 од.,
- бойових броньованих машин – 1597 од.,
- артилерійських систем – 280 од.,
- РСЗВ – 82 од.,
- засоби ППО – 47 од.,
- літаків – 108 од.,
- гелікоптерів – 124 од.,
- автомобільної техніки – 1033 од.,
- кораблі/катери – 4 од.,
- цистерн з ПММ – 72 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50,
- спеціальна техніка – 16.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.