Пошкоджено ще два кораблі, 3000 тонн пального окупантів згоріло.

Біля порту Бердянськ на Запоріжжі українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Орск".

Повідомлення про це оприлюднено на офіційній сторінці Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Біля порту Бердянськ знищено вдк «Орск» армії окупантів. Слава Україні!", – сказано у дописі.

Як повідомляє ZN.ua, у порту тимчасово окупованого Росією Бердянська вибухи та пожежа. Російські десантні кораблі терміново покинули порт.

За даними видання, близько 8:00 24 березня у соцмережах з’явилися фото та відео вибухів у порту Бердянська.

Жителі Бердянська повідомляють, що два потужні вибухи пролунали о 6:40. Їх було чутно по всьому місту, від чого люди прокинулися. Зараз у порту горять цистерни з пальним та склади.

Внаслідок вибуху затонув один із російських кораблів, ще два були пошкоджені.

Оновлення. У ДСНС підтвердили, що Збройними силами України пошкоджено ще два кораблі. Також знищено резервуар на 3000 тонн пального. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.

Фото: ВМС ЗС України