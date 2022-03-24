Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Росія вивела більшість своєї техніки з Чорнобаївки, - NYT
Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Під Маріуполем загинув командир 810-ї бригади морпіхів Чорноморського флоту РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
ГоловнаНовини -

Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)

Пошкоджено ще два кораблі, 3000 тонн пального окупантів згоріло. 

Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Фото: ВМС ЗС України

Біля порту Бердянськ на Запоріжжі українська армія знищила російський військово-десантний корабель "Орск". 

Повідомлення про це оприлюднено на офіційній сторінці Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Біля порту Бердянськ знищено вдк «Орск» армії окупантів. Слава Україні!", – сказано у дописі.

Як повідомляє ZN.ua, у порту тимчасово окупованого Росією Бердянська вибухи та пожежа. Російські десантні кораблі терміново покинули порт.

За даними видання, близько 8:00 24 березня у соцмережах з’явилися фото та відео вибухів у порту Бердянська.

Жителі Бердянська повідомляють, що два потужні вибухи пролунали о 6:40. Їх було чутно по всьому місту, від чого люди прокинулися. Зараз у порту горять цистерни з пальним та склади.

Внаслідок вибуху затонув один із російських кораблів, ще два були пошкоджені.

Оновлення. У ДСНС підтвердили, що Збройними силами України пошкоджено ще два кораблі. Також знищено резервуар на 3000 тонн пального. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.

Фото: ВМС ЗС України

Фото: Дзеркало тижня

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також