Він сполучав місто з Києвом.

У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"На міст скинули авіабомби, один з прольотів упав", - повідомив він.

Цим мостом із Чернігова йшли евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога в місто.

Оновлення. У своєму ранковому зверненні Чаус також зазначив, що руйнування мосту не завадить доправляти гуманітарну допомогу в місто.

Також руйнування мосту підтвердив секретар міської ради Чернігова Олександр Ломако.

"Нова реальність для Чернігова. Автомобільного мосту через Десну в напрямку Києва після нічного авіанальоту російських нацистиків більше нема. Нічого, щось придумаємо!" - написав він.

Нагадаємо, 17 березня близько 10-ї ранку російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова. Деякі з них стояли у черзі по воду.

16 березня у спальному мікрорайоні Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинуло щонайменше 13 осіб.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що станом на 17 березня, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців.