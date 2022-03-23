На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
ГоловнаНовини -

Противника на окремих напрямках деморалізовано - Генеральний штаб

За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога, зокрема, знищено й крилаті ракети. 

Противника на окремих напрямках деморалізовано - Генеральний штаб
Фото: Міністерство оборони України

Станом на ранок 23 березня угруповання сил оборони веде оборонну операцію на Східному, Південно-східному та Північно-східному напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб.

"На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні. 

Водночас, за даними Генштабу, угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони. 

Як повідомляють у Генштабі, зафіксовано активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

"Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет". Повідомляється, що на території РФ триває прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим, хто вже має бойовий досвід. 

Водночас у Генеральному штабі зазначають, що "на території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється". 

За наявною інформацією, по території РБ триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані, зауважують у Генштабі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також