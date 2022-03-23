"Сьогодні був один із тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами - весь світ".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нові сакції проти Росії за військове вторгнення в Україну будуть запроваджені вже цього тижня.

У своєму відеозверненні він зазначив, що сьогодні Україна відчуває підтримку всього світу.

"Сьогодні був один із тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами - весь світ. Вранці говорив з Його святістю Папою Франциском про пошук миру для України. Про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви. Запросив його відвідати Україну в цей відповідальний час. Вірю, що зможемо організувати цей візит", - сказав президент.

Зеленський також нагадав, що сьогодні він звернувся до обох палат парламенту Італії, де "відчув максимальну підтримку". Він закликав посилити санкції і міцно вдарити по всім російським діячам, які відповідальні за війну.

"Впевнений, нові санкції будуть вже цього тижня", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що також провів розмову з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і «Великої сімки», які відбудуться вже цього тижня. Джастін Трюдо підтримає нас. Особливий аспект – це безпекові гарантії для України. Життєво потрібні не тільки нам, а й усім сусіднім країнам. Через нашу безпеку, яка зцементує мир на сході Європи", - наголосив президент.

Зеленський подякував міністру закордонних справ Греції Нікосу Дендіасу, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь і особисто довезти туди гуманітарний вантаж.

Станом на сьогодні в Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей у нелюдських умовах та в повній блокаді. Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена російськими окупантами. На погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.

"Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії. Очікуємо реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями", - зазначив Зеленський, додавши, що попри всі складнощі за сьогодні все ж вдалося врятувати 7 тисяч 26 маріупольців.

Наразі представники ОП намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.

Також я вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду. Які доносять у Москву реальну картину... і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається в боях. І на те, що світ не зупиниться у захисті правди... Цього тижня три важливі саміти: «Великої сімки», НАТО і ЄС. Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротися як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх цих майданчиках. Із повною енергією", - наголосив Зеленсбкий.

Нагадаємо, під час візиту до Європи цього тижня президент США Джо Байден попросить союзників застосувати агресивніші економічні санкції проти Росії. Про це повідомило видання The New York Times. Раніше також повідомлялося, що лідери ЄС обговорять з Байденом застосування нафтового ембарго проти Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що хоча Угорщина і засуджує напад Росії на Україну, однак вона не підтримуватиме санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв. За його словами, угорська економіка просто не може функціонувати без російської нафти та газу. Після цього очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала Угорщину стати на бік цивілізованого світу та не повторювати помилок Другої світової.