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На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)

У митниці зазначили, що затримка тривала біля 40 хвилин.

На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
Фото: ОПУ

На Львівщині поїзд, який прямував до України з гуманітарним вантажем із Польщі, затримався на 40 хвилин через незаповнені декларації.

Про це повідомив у коментарі LB.ua керівник Львівської митниці Данило Меньшиков.

Він спростував інформацію про те, що потяг затримали.

Меньшиков зазначив, що уряд спростив оформлення документів для гуманітарних вантажів - наразі необхідно заповнити лише один документ, у якому зазначається: відправник-отримувач, тип вантажу, а такж куди та яким транспортом він направляється. Через те, що документи не були оформлені, митникам довелося допомагати заповнювати їх на місці.

Через це потяг затримався приблизно на 40 хвилин. Після цього він рушив до пункту відправлення.

Раніше директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець повідомив, що Львівські митники арештували поїзд із гуманітарним вантажем

"Прямо зараз на станції Мостиська-2 працівники Львівської митниці знову затримали наш український поїзд, який везе гуманітарну допомогу з Польщі в Україну. У вагонах ми веземо ліки, продукти та речі для мешканців Харкова, гуманітарний вантаж в Одесу, корми для тварин", - написав він у фейсбуці.

За його словами, арештували поїзд №35/36 "Перемишль - Одеса", а митники змушують вивантажувати з потяга коробки просто посеред поля.

Нагадаємо, що 22 березня уряд спростив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що для ввезення гумвантажів потрібна наразі лише декларація на митниці. 

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