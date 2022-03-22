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Кабмін спростив ввезення гумдопомоги: з 23 березня потрібна лише декларація на митниці, - Верещук

"Більше ніяких бюрократичних затримок або запобіжників".

Кабмін спростив ввезення гумдопомоги: з 23 березня потрібна лише декларація на митниці, - Верещук
Фото: Анна Стешенко

Уряд України спростив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. 

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Від завтрашнього дня потрібна лише декларація на самій митниці. Більше ніяких бюрократичних затримок або запобіжників, тільки декларування на митниці. Вписали, що везете, та їдете, допомагаєте людям", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні 18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд прийняв постанову, якою передбачено максимально спростити всі митні процедури.

Кабмін уже спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану. Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України.

Також уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, які важливі для українських аграріїв.

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