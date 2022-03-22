​У 155-й бригаді морської піхоти Росії 220 військових відмовились воювати проти України, - Генштаб ЗСУ

Із 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.

У Генеральному штабі Збройних сил прозвітували про ситуацію, станом на вечір 27-го дня війни Російської Федерації проти України.

Зазначажється, що особовий склад російських військ деморалізований через значні втрати. ЗСУ продовжують фіксувати випадки масової відмови окупантів брати участь у війні.

Так, за наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього з 24 лютого цього року загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.

"Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів. Противник, як зазначалось раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням", - зазначає Генштаб. Нагадаємо, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Окупанти завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнують аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на нашій території та називає це "спеціальною операцію".

Через значні втрати та брак армійських резервів у Росії вже мобілізують боржників та аліментників. Раніше РФ насильно мобілізувала слюсарів, соцпрацівників і вчителів з окупованих територій Донбасу.