У Німеччині українського бармена звільнили з роботи за звернення до росіян через війну

У німецькому місті Баден-Баден звільнили з роботи українця Ігоря Голода за його відеозвернення з засудженням російського вторгнення в Україну.

"Війна Росії проти незалежної України дісталася і мирного Баден-Бадена в Німеччині. Мене звільнили з відомого ресторану Rizzi за мирний протест проти агресії Росії в Україні. А саме – за антивоєнні пости у соціальних мережах. На думку керівництва, вони завдають репутаційних втрат ресторану. Нібито російськомовні люди не хочуть приходити до ресторану, бо їхній співробітник підтримує Україну", - пояснив Голод.

Він закликав посла Андрія Мельника та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відреагувати. Також українець просить своїх друзів у Німеччині залучити по можливості місцевих правозахисників та чиновників, які б могли втрутитися в ситуацію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент і запевнив, що МЗС України вже забезпечує нашого громадянина необхідною консульською допомогою. Українцю надають необхідну правову консультацію.

"Українська держава не дозволить нікому кривдити своїх громадян. Ані в Україні, ні за кордоном. Ми будемо жорстко реагувати на випадки неповаги", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС розповів, що неодноразово бував у Баден-Бадені - німецькому місті, де мешкає багато росіян.

"Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України. За наявною інформацією керівництву ресторана, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більше сотні вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ. Мій месседж усім путінферштеєрам - прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах - ви такі ж як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже 27 днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб. Загинули вже 117 та поранені 155 дітей. Дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріли артилерії. Ви теж несете відповідальність за воєнні злочини російськ армії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України", - написав Кулеба у фейсбуці.

Він також звернувся до керівництва ресторану.

"Rizzi, ви у Баден-Бадені переживаєте за свою репутацію в очах російськомовних клієнтів? А мали б зрозуміти, що саме зараз вашій репутації настав кінець. І навіть найефективніші німецькі засоби для миття не змиють з ваших рук і з вашого ресторану кров безневинно вбитих", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у відеозверненні до громадян Німеччини 21 березня президент Володимир Зеленський включив звук повітряної тривоги, яку українці змушені слухати тижнями.

17 березня президент України виступив перед німецьким парламентом.